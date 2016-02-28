Тегеран, 28 февраля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Ирану жизненно необходима модернизация армии. Министр обороны ИРИ Хосейн Дехган, посетивший 15 февраля Россию, привез в Москву портфель оборонных заказов на $8 млрд. Обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян оценил возможный масштаб военно-технического сотрудничества России и Ирана.

interpolit.ru С 400 — Зенитно ракетный комплекс

Потенциальная емкость рынка вооружений Ирана впечатляет. Стране нужны ЗРК большого радиуса действия С-400, многофункциональные истребители Су-30СМ, береговые комплексы «Бастион» (оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт»), новейшие учебно-боевые истребители Як-130, вертолёты Ми-8/17, дизель-электрические подводные лодки проекта 877 и фрегаты.

В общей сложности численность авиапарка Ирана превышает 300 единиц, однако минимум 200 из этих машин должны быть списаны и заменены на новые, так как они уже никак не соответствуют современным условиям и авиации потенциальных противников (например, Саудовской Аравии). Учитывая многофункциональность, выросшую боевую мощь и цену современных боевых самолётов, потребность Ирана в таких машинах, как Су-30, составляет не менее 100 машин, а в перспективе и больше.

Оснащение ПВО Ирана таким мощнейшим средством, как С-400, может очень серьёзно повлиять на баланс сил в регионе. Одновременная поставка как истребителей Су-30СМ, так и С-400, позволит Ирану надёжно закрыть небо от основных потенциальных региональных противников — Саудовской Аравии и Турции. Получение же новых кораблей и современных противокорабельных ракет и вовсе даст серьёзное превосходство на море над любой из стран Персидского залива.

Ирану очень нужны современные танки, и он готов закупить российские т-90, но очень хочет производить их сам. Вполне возможно, что лицензионное производство в Иране будет развернуто, но при этом и заказ должен быть большим, например, хотя бы 500 танков.

В свете падения цен на энергоресурсы программа перевооружений Ирана может стать тем спасательным кругом, который удержит на плаву российский ВПК. А тот, как в таких случаях и бывает обычно, потянет за собой другие сферы отечественной экономики.

Что собой представляет затеянное американцами переустройство Большого Ближнего Востока, поняли уже все. Для защиты своего суверенитета нужны, в том числе, и мощные вооруженные силы. Учитывая политическую близость между нашими странами, можно с большой долей вероятности утверждать, что у России есть все шансы на долгие годы стать основным поставщиком вооружений для ИРИ.

Подробности читайте здесь: Иран может стать «новой Индией» для российского ВПК

Все статьи автора: Леонид Нерсисян