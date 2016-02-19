Киев, 19 февраля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Хакеры из группы «КиберБеркут» опубликовали письмо главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя президенту страны Петру Порошенко, в котором он просит выделить деньги из внебюджетных средств для проведения оперативных мероприятий по срыву референдума в Нидерландах по вопросу целесообразности ассоциации Украины с Евросоюзом.

cyber-berkut.ru Письмо главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя. Страница 1

Документ опубликован на портале «КиберБеркут». В нем, в частности, говорится, что к операции по срыву референдума планируется привлечь «агентурные позиции в украинском обществе Нидерландов и общественных организациях этой страны». Кроме того, глава СВР предложил подкупить региональных чиновников, чтобы обеспечить «бюрократизацию процесса организации референдума».

Также глава СВР упоминает о СМИ: «Определенная группа местных журналистов», по словам Гвоздя, готова «приступить к формированию негативного информационного фона вокруг референдума и его организаторов», действуя по указанию украинской разведки.

Не исключает разведка и силового, в том числе и «физического», давления на «инициаторов референдума и их окружения». «В целях зашифровки наших мероприятий планируется действовать от имени арабских мигрантов и под лозунгом соблюдения принципов европейской толерантности», — говорится в документе, опубликованном «КиберБеркутом».

Напомним, референдум в Нидерландах по поводу позиции страны по ассоциации между Украиной и ЕС пройдет 6 апреля. Комиссия по его проведению выделит сторонникам и противникам ассоциации около €700 тыс., а тем, кто занял нейтральную позицию, на агитацию выделят еще €600 тыс.