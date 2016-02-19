Пекин, 19 февраля, 2016, 08:33 — ИА Регнум.

Жители КНР столкнулись с рядом проблем в процессе использования новой платежной системы Apple Pay, начавшей работу на территории КНР 18 февраля.

icloudsoft.com.cn Apple Pay

В китайских социальных сетях активно обсуждаются проблемы с регистрацией в американской платежной системе. Сайт, на котором происходит регистрация новых пользователей, постоянно зависает. Процесс активации аккаунта занимает более 30 минут, пишет «Чжунго синьвэнь».

Многие жители Китая уже после окончания регистрации не могут подключить к системе Apple Pay свои банковские карты, выпущенные китайскими банками. По сообщениям пользователей китайских социальных сетей, процесс привязки банковской карты к аккаунту Apple Pay может занимать несколько часов из-за постоянно возникающих ошибок в системе.

По состоянию на 19 февраля в системе зарегистрировалось всего 100 тыс. человек. Некоторые пользователи сообщают, что их попытки оплатить товары с помощью девайсов от Apple закончились неудачей. Большинство небольших магазинов до сих пор не установили терминалы оплаты Apple Pay, что тоже может сказаться на популярности американской мобильной платежной системы в Китае.