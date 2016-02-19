Канберра, 19 февраля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил 19 февраля о готовности страны принять некоторое число беженцев, которых Австралия отсылает в лагеря содержания, находящиеся на островах в Тихом Океане, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

С таким заявлением государственный деятель выступил в рамках своего визита в Австралию, в ходе которого он провел переговоры со своим австралийским коллегой Малкольмом Тернбуллом. Глава правительства Новой Зеландии в очередной раз подчеркнул, что достигнутое с Науру и Папуа — Новой Гвинеей в 2013-м соглашение о приеме 150 беженцев в год по-прежнему в силе.

«Так что я не могу сказать, кого примут и не примут, а также воспользуется ли Австралия таким правом, — отметил Кей в ходе совместной пресс-конференции с Тернбуллом. — Я хочу лишь подчеркнуть, что предложение остается в силе».

Тем не менее, по всей видимости, Тернбулл не воспользуется предложением своего новозеландского коллеги, сославшись на то, что его правительство не желает давать контрабандистам, перевозящим людей, возможности наживаться на мигрантах, которые захотят совершить опасное путешествие.

«Мы принимаем во внимание предложение Джона [Кея]… однако мы относимся к нему с большой осторожностью, понимая, что единственное, чего мы должны избегать, — это потворствовать контрабандистам нелегальных мигрантов», — сказал Тернбулл.

Согласно австралийским законам, беженцам, прибывшим к берегам Зеленого континента по морю, должно быть отказано в убежище. Такие беженцы высылаются обратно в страну, из которой они прибыли, или на территорию карликового государства Науру и остров Манус, относящийся к территории Папуа — Новой Гвинеи.

Такую политику Канберра оправдывает тем, что прием одних беженцев подстегнет желание других пускаться в опасное плавание по Тихому Океану, а также деятельность контрабандистов нелегальных мигрантов.