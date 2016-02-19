Новосибирск, 19 февраля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В новосибирском аэропорту «Толмачево» введены дополнительные меры безопасности в связи с распространением лихорадки Зика в ряде стран мира. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. Такое решение принято в связи с тем, что «Толмачево» является международным аэропортом, и в нем организованы регулярные рейсы, в том числе, и из эндемичной по заболеваемости лихорадкой Зика территории — Таиланда.

Анжелло Карозелли. Чума в Ашдоде

«Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проводится мониторинг лиц, прибывающих с указанной территории, проводится досмотр воздушного судна на наличие переносчиков заболевания. На 17 февраля 2016 лиц с признаками заболевания не выявлено», — подчеркнули ИА REGNUM в управлении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время продолжается расширение ареала распространения лихорадки Зика. Случаи инфицирования зарегистрированы в 35 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-тихоокеанского региона. Одной из наиболее неблагополучных стран остается Бразилия.

Вирус Зика передается людям при укусах зараженных комаров рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti, обитающих в тропических регионах. Эти же комары являются переносчиками лихорадки денге, чикунгунья и желтой лихорадки.

В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует.