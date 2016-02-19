Лос-Анджелес, США, 19 февраля, 2016, 07:47 — ИА Регнум.



chinacourt.org Молоток

В Калифорнии трое граждан КНР были приговорены к лишению свободы за нападение и похищение студентки из Китая.

Чжай Юньяо был приговорен к 13 годам лишения свободы, Ян Юхань к 10 годам, Чжан Синьлэй к 6 годам тюрьмы. Все подсудимые родились в 1996 г., в США они проходили обучение в одном из университетов Лос-Анджелеса.

Следствие установило, что подсудимые похитили свою сокурсницу, чье имя не сообщается, после чего издевались над ней на протяжении 5 часов. Спустя некоторое время похитители скрылись, бросив свою жертву. Преступление было совершено в марте 2015 г. в Лос-Анджелесе, пишет «Сянган жибао».

Девушка подала заявление в полицию, в котором она указала, что похитители избивали ее, раздели и сожгли ее одежду, тушили о нее зажжённые сигареты и заставляли есть землю.

На судебном заседании все трое обвиняемых полностью признали свою вину и извинились перед девушкой. Защита собирается обжаловать приговор в ближайшее время.