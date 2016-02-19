Ньон, Швейцария, 19 февраля, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Российский ФК «Краснодар» проиграл чешскому ФК «Спарта» в Лиге Европы УЕФА со счётом 0:1, сообщили в пресс-службе УЕФА.

fckrasnodar.ru «Краснодар» против «Спарты»

Игра состоялась накануне, 18 февраля, на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в столице Чехии.

Счёт был открыт во втором тайме: гол забил чешский нападающий Лукаш Юлиш. Футболисты «Краснодара» впервые участвовали в плей-офф еврокубков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Лиге чемпионов петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» со счётом 1:0.