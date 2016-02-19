Пекин, 19 февраля, 2016, 06:42 — ИА Регнум.



tyshospital.com Больничная палата

Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи КНР опубликовала данные, согласно которым в 2015 г. было зарегистрировано 16 744 случаев смерти от инфекционных заболеваний.

Органы здравоохранения Китая сообщили о 6,4 млн случаев заражения инфекционными заболеваниями. В прошлом году было зафиксировано более 3 млн новых случаев заражения туберкулезом, гепатитом, бешенством и СПИД. Жертвами этих заболеваний стали 16 584 человека, пишет «Наньцзао жибао».

Более 3,36 млн китайцев перенесли тяжелые формы гриппа, от этой болезни скончались 160 граждан КНР.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи, количество смертей от инфекционных заболеваний постепенно снижается. На протяжении последних 15 лет правительство КНР ежегодно увеличивает расходы на развитие системы здравоохранения Китая.