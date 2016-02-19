Вашингтон, 19 февраля, 2016, 06:17 — ИА Регнум. В руководстве соцсетей Twitter и Facebook поддержали главу компании Apple Тима Кука, который отказался помогать ФБР со взломом смартфона боевика Саида Ризуана Фарука в рамках расследования дела о теракте в калифорнийском Сан-Бернардино.

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«Мы стоим на стороне Тима Кука и Apple (и спасибо ему за лидерство)», — написа в своём микроблоге основатель и руководитель Twitter Джек Дорси.

В руководстве Facebook в свою очередь сообщили, что намерены «продолжать активно бороться против требований к компаниям ослабить безопасность собственных систем». «Подобные требования создают прецедент и будут препятствовать усилиям компаний по обеспечению безопасности своих продуктов», — цитирует Reuters заявление пресс-секретаря компании.

Ранее, напомним, позицию Apple также поддержал генеральный директор компании Google Сундар Пичаи. «Принуждение компаний к предоставлению возможностей для взлома может поставить под угрозу защиту конфиденциальной информации пользователей», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, в начале февраля директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что специалистам ведомства уже в течение двух месяцев не удаётся получить доступ к данным на мобильном телефоне террориста из-за установленной на аппарате защиты от взлома. Apple отказалась добровольно сотрудничать с властями по данному вопросу, после чего компанию через суд обязали предоставить правоохранителям возможность получить доступ к зашифрованным данным.

В частности, суд предписал Apple предоставить следствию «необходимое техническое сопровождение», а именно снять ограничение на число попыток ввода пароля и отключить функцию автоматического удаления содержимого памяти смартфона.

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что компания выступает против запроса суда. По его словам, такое требование ставит под угрозу клиентов Apple и может повлечь за собой «последствия, намного более глубокие, чем данное уголовное дело».

Напомним, 2 декабря вооружённые люди ворвалась в конференц-зал центра для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и открыли огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.

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