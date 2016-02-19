Пекин, 19 февраля, 2016, 06:09 — ИА Регнум.

Согласно отчету, опубликованному Национальной комиссией по контролю оборота наркотиков КНР, в 2015 г. правоохранительные органы изъяли рекордные 102,5 тонны наркотических веществ.

wzljl.cn Уничтожение наркотиков в КНР

Кроме того, в 2015 г. было заведено более 165 тыс. уголовных дел по статьям, связанным с изготовлением, хранением и распространением наркотических веществ. За прошедший год было арестовано более 194 тыс. наркопреступников, пишет «Синьхуа».

"Правоохранительные органы КНР ведут активную борьбу с наркоторговцами. Результаты 2015 г. демонстрируют успешность этой борьбы», — сообщил заместитель главы Национальной комиссии по контролю оборота наркотиков Лю Юэцзинь.

В настоящий момент в Китае наблюдает рост популярности синтетических наркотиков иностранного производства. Самыми распространенными наркотиками в КНР являются метамфетамин, экстази и кетамин.

Большая часть наркотиков попадает в Китай из так называемого «Золотого треугольника Азии» — региона, расположенного в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса.