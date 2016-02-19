Благовещенск, 19 февраля, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Под городом Свободный Амурской области, сегодня, 19 февраля, в автомобильной аварии погибли 56-летний мэр Шимановска Николай Донцов и его водитель Игорь Мешков, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Шимановска.

pobedanews.ru Николай Донцов — мэр Шимановска

По предварительным данным амурского управления МВД, ДТП произошло на трассе «Свободный — Благовещенск», примерно в 30 километрах от Свободного. Столкнулись внедорожник и легковое такси. На месте происшествия работает следственная группа. Выясняются причины аварии и все обстоятельства трагедии. Кроме двоих погибших, есть пострадавшие.

Николай Донцов был избран мэром Шимановска в 2011 году, после ухода Павла Березовского на пост главы администрации Благовещенска. До этого Донцов был председателем городского совета народных депутатов.