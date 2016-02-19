Пекин, 19 февраля, 2016, 05:11 — ИА Регнум.

Министерство охраны окружающей среды КНР разработало новый план по борьбе с ухудшением экологической обстановки в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

cq.takungpao.com Смог в Китае

Согласно новому плану, природоохранные органы 6 городов — Пекина, Тяньцзина, Баодина, Ланфана, Таншаня и Цанчжоу создадут единую систему по предупреждению загрязнения воздуха.

Северные регионы КНР серьезнее всего страдают от густого смога, вызванного работой промышленных предприятий и угольных котельных. Согласно статистике, приведенной в ежегодном докладе Министерства окружающей среды КНР второй год подряд г. Баодин признан самым загрязненным городом КНР.

Министр охраны окружающей среды Чэнь Цзинин подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с ухудшением экологической обстановки в регионе, пишет «Чжунго жибао».

«Созданная единая система предупреждения позволит оперативно реагировать на ухудшение экологии в любом из 6 городов. Ранее городские власти самостоятельно оценивали ухудшение качества воздуха, с сегодняшнего дня природоохранные органы городов начнут совместную работу», — сообщил Чэнь Цзинин.

Китайский чиновник добавил, что конечным результатом объединения усилий в борьбе со смогом должно стать улучшение качества воздуха в северной части Китая.

В конце 2015 г. было зафиксировано резкое ухудшение экологической обстановки в ряде городов КНР. Власти Пекина дважды вводили наивысший «красный» уровень опасности. В ряде городов на севере Китая несколько раз останавливали работу промышленных предприятий, а также ограничивали использование личных автомобилей.