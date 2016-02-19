Москва, 19 февраля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не согласен с утверждением президента США Барака Обамы о том, что российские Вооружённые силы являются «вторыми по мощи в мире».

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«Ну может пока и не первая, но уж точно не вторая, господин президент!», — написал Рогозин в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, Барак Обама на пресс-конференции в Калифорнии 18 февраля, комментируя контртеррористическую операцию России в Сирии, дал оценку российским Вооружённым силам.

Американский президент признал, что российская армия может противостоять серьёзным угрозам. «Конечно, Вооружённые силы России — одни из сильнейших. И очевидно, что горстка повстанцев не может тягаться со снаряжением второй по мощи армии мира», — сказал Обама.

Напомним, что ранее Обама называл Россию «региональной державой», мощь который распространяется до её непосредственных границ.