Сингапур, 19 февраля, 2016, 04:20 — ИА Регнум.

Китайские военные и гражданские самолеты, представленные на авиасалоне в Сингапуре, привлекли к себе широкое внимание международных специалистов.

weapon.huanqiu.com JF-17 Thunder

Сингапурский авиасалон входит в тройку самых крупных мероприятий авиационной тематики в Азии. В этом году выставку посетили представители более 1000 компаний, среди которых 65 предприятий, входящих в топ-100 мировой авиационной индустрии.

Китайская авиационная промышленность была представлена China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) и AVIC International Holding Corporation.

Китайская сторона представила на выставке сразу 8 самолетов, 4 из которых являются образцами военной техники. Гражданская авиация КНР была представлена турбовинтовыми пассажирскими самолетами Modern Ark 700 и Modern Ark 60, а также грузовыми Y-12E и Y-12 °F.

Посетители выставки ознакомились с военными разработками AVIC: с учебно-тренировочным истребителем L-15 Falcon, истребителем-бомбардировщиком FC-1, известным во всем мире как JF-17 Thunder, а также с военным беспилотником Pterosaur. Кроме того, впервые был представлен публике китайский истребитель J-10, пишет «Чжунго цзюньши».

«Истребитель J-10 очень хорошо зарекомендовал себя в годы эксплуатации в ВВС НОАК. В процессе создания самолета использовались самые передовые технологии», — заявил вице-президент корпорации CATIC Лю Ю.

Китайский бизнесмен отметил, что CATIC и AVIC стремятся вывести продукцию китайской авиационной промышленности на международный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, международные военные обозреватели полагают, что Китай может начать экспортировать истребитель J-10 в ближайшее время.