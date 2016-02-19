Гонолулу, США, 19 февраля, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Частный туристический вертолёт с пятью пассажирами на борту потерпел крушение в гавани Перл-Харбор на Гавайях, передаёт Associated Press.

ann.az Вертолёт

Сообщается, всем находившимся на борту удалось выжить, критические травмы получил 16-летний подросток.

Вертолёт, как уточняется, упал недалеко от берега недалеко от мемориала американского линкора «Аризона». В экстренных службах сообщают, что пассажирам вертолёта помогли выбраться из воды очевидцы аварии.

К месту происшествия направлены специалисты Федерального управления гражданской авиации США. Установлено, что вертолёт принадлежал местной компании, осуществляющей экскурсии на острове Оаху.