Туристический вертолёт с пятью пассажирами потерпел крушение на Гавайях
Гонолулу, США, 19 февраля, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Частный туристический вертолёт с пятью пассажирами на борту потерпел крушение в гавани Перл-Харбор на Гавайях, передаёт Associated Press.
ann.az
Вертолёт
Сообщается, всем находившимся на борту удалось выжить, критические травмы получил 16-летний подросток.
Вертолёт, как уточняется, упал недалеко от берега недалеко от мемориала американского линкора «Аризона». В экстренных службах сообщают, что пассажирам вертолёта помогли выбраться из воды очевидцы аварии.
К месту происшествия направлены специалисты Федерального управления гражданской авиации США. Установлено, что вертолёт принадлежал местной компании, осуществляющей экскурсии на острове Оаху.