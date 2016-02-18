Кингстон, 19 февраля, 2016, 02:52 — ИА Регнум. Правящая на Ямайке Народная национальная партия отказалась от участия в предвыборных дебатах «на любом уровне». Причиной этого названы неуважительные высказывания лидера Партии труда Эндрю Холнесса по отношению к пемьер-министру Поршии Симпсон-Миллер.

Ямайка в цветах национального флага

Кроме этого, представителей правящей партии страны интересует происхождение имущества Эндрю Холнесса. Однако тот отказался извиняться за свои высказывания, а что касается особняка, Холнесс опубликовал подробное изложение того, каким образом он финансировал свой многомиллионный дом. Что касается Народной национальной партии, то Эндрю Холнесс обвинил ее лидеров в создании дымовой завесы для того, чтобы скрыть неудачи в экономике, и в бегстве от реальных проблем Ямайки, сообщает Caribbean360. Отметим, что Народная национальная партия находится у власти с 1989 года.

Однако, напомним, что премьер-министр Ямайки Лукреция Поршия Симпсон-Миллер еще в марте 2015 года представила парламенту страны две новые стратегии. Одна из них была посвящена проблемам роста экономики, сообщало издание Gleaner. Более 60% ВВП и работающих Ямайки — это сфера обслуживания. Основные источники доходов в конвертируемой валюте — обслуживание туристов (20% ВВП), денежные поступления от работающих за рубежом (20% ВВП) и экспорт бокситов и алюминия. ВВП на душу населения (в 2009 года) — 8,2 тысяч долларов (117-е место в мире). Официальный уровень безработицы в стране составляет более 15%. 16% работающих заняты в сельском хозяйстве. В основном, это выращивание сахарного тростника, бананов, кофе, цитрусовых, овощей, ловля моллюсков. Промышленность — это добыча бокситов, обработка сельхозпродукции, производство рома и одежды. Основной внешнеэкономический партнер Ямайки — США.

В соответствии с конституцией Ямайки, нового премьера назначает британский генерал-губернатор, который опирается на рекомендации парламента. Правительство страны определяет парламентское большинство.