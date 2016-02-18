Асунсьон, 19 февраля, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Парагвайский министр промышленности и торговли Густаво Лейте в интервью изданию La Nacion охарактеризовал экономику Парагвая как «находящуюся в хорошем состоянии». И подчеркнул, что в стране появляется все больше рабочих мест. Кроме этого, в стране растет производительсность труда. По его словам, об успехах парагвайской экономики, в частности, говорит тот факт, что соседняя Бразилия охотно покупает промышленные товары, сделанные в Парагвае. Также, министр указал на активное развитие торговых отношений с Перу.

Повозка, запряженная волами. Парагвай

Следует отметить, что 52% населения Парагвая живет ниже черты бедности, 40% населения страны не имеет доступа к питьевой воде, не знает, что такое канализация, не имеет средств для полноценного питания и постоянной работы, сообщает издание Cronica.

2016 год назван властями страны еще более тяжелым, чем предыдущие годы. В 2016 году будут сокращены текущие расходы в государственных учреждениях на приобретение транспортных средств, билетов, топлива и офисных товаров, сообщает Prensa Latina. Рост заработных плат также не планируется, лишь только работникам систем здравоохранения и образования увеличат зарплаты на 1,5%. При этом предусмотрен рост инвестиций на 10% в социальные программы и на развитие инфраструктуры, пишет ABC.