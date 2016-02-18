Вашингтон, 19 февраля, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Космический аппарат, выведенный на орбиту Северное Кореей в начале февраля, продолжил «кувыркаться» на орбите после недолгого периода стабилизации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правительстве США.

forwallpaper.com «Сияющая звезда»

Отметим, что о проблемах с северокорейским спутником в Пентагоне сообщали спустя два дня после его запуска. Позднее в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, а затем и в Вашингтоне проинформировали, что космический аппарат стабилизировался на орбите.

Как передавало ИА REGNUM, Пхеньян 7 февраля сообщил о запуске ракеты-носителя со спутником «Кванменсон — 4» («Сияющая звезда») и успешном выводе космического аппарата на орбиту.

Между тем США и их союзники рассматривают запуск ракеты как прикрытие для программы разработки баллистических ракет КНДР, которые могут использоваться для доставки ядерного оружия.