Петропавловск-Камчатский, 19 февраля, 2016, 01:47 — ИА Регнум. На Камчатке по делу о гибели трех школьников, которые 28 января провалились в кипяток на теплотрассе рядом со школой в Петропавловске, арестован пятый обвиняемый. Его, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУ СКР Елена Матафонова, суд отправил под домашний арест.

progorod11.ru Разрыв теплотрассы.

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По словам собеседника агентства, как и четверо предыдущих арестованных, начальник тепловых сетей ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. «По такому же обвинению в СИЗО находится начальник первого района тепловых сетей. Мастер и двое слесарей по обслуживанию тепловых сетей — под домашним арестом», — сказала Елена Матафонова.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 28 января в 30 метрах от школы №1 в Петропавловске. Трое 8-летних второклассников возвращались домой с занятий и шли по теплотрассе, на которой за несколько дней до этого произошла коммунальная авария. В итоге мальчики провалились в колодец с кипятком, температура воды в котором достигала 106 градусов. Мальчики погибли.

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По версии следствия, арестованные сотрудники Камчатскэнерго, зная об аварии, не предприняли должных мер для её устранения, а место порыва прикрыли листом ДСП, под который и провалились дети.

После этой трагедии, по распоряжению губернатора Камчатки в регионе были проверены все коммунальные сети и возле образовательных учреждений края выявлены десятки нарушений в сфере безопасности. Глава субъекта Владимир Илюхин назвал результаты проверки шокирующими и пообещал принять кадровые решения, если в ближайшее время все недостатки не будут устранены.