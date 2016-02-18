Лима, 19 февраля, 2016, 01:28 — ИА Регнум. 10 апреля 2016 года в Перу пройдут всеобщие выборы, в ходе которых будет избираться и новый президент страны. Первый тур президентских выборов состоится 10 апреля 2016 года. В настоящее время фаворитом предвыборных опросов является Кейко Фухимори — дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори.

prostavkinasport.ru Дартс

Как показал опрос общественного мнения организации Datum Internacional, обнародованный 12 февраля, за Кейко Фухимори готовы отдать свои голоса 35% жителей республики. На второй строчке в рейтинге популярности находится лидер движения «Все за Перу» экономист Хулио Гусман. Согласно исследованию, он может рассчитывать на поддержку 17% населения. Третье место — у бывшего министра финансов Педро Кучински из партии «Перуанцы за перемены», за которого намерены проголосовать 11% граждан. Предприниматель Сесар Акунья — глава движения «Альянс за прогресс» — пользуется доверием 8% избирателей, а экс-президент Алан Гарсия в настоящий момент может рассчитывать только на 4% голосов, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 года Кейко Фухимори объявила о выдвижении на пост президента Перу от блока Fuerza 201. В ходе голосования 10 апреля 2011 года она получила 23,49% голосов, заняла второе место и вышла во второй тур. После обработки 99% бюллетеней во втором туре её результат составлял 48,452%. Таким образом, Кейко Фухимори заняла второе место на выборах, уступив только Ольянте Умале.