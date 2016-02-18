Ла-Пас, 19 февраля, 2016, 01:23 — ИА Регнум. В Боливии, в Санта-Крус де ла Сьерра открыли виртуальный газопровод. Строительством занимался консорциум EPC, возглавляемый испанской Sener. По информации властей Боливии, виртуальный газопровод представляет собой сеть СПГ-станций с головным заводом по сжижению природного газа. Предприятие производит 210 т/сутки СПГ. В ближайшем будущем виртуальный газопровод будет расширен с тем, чтобы обеспечить газоснабжение ещё 33 муниципалитетов. Ранее в этих районах не было доступа к природному газу, сообщает Neftegaz.ru

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Специалисты оценивают потенциальные объемы природного газа на территории Боливии в пределах 300 млрд кубометров. Это второй показатель в Латинской Америке, после Венесуэлы. Основные газоносные районы расположены в Центрально-Предандийском регионе, на юго-востоке страны. Там находятся более 17 газовых и газоконденсатных месторождений. Наиболее известными и обустроенными считаются месторождения Маргарита, Сан-Альберто, Сабало и Итау. Глубина залегания перспективных пластов составляет от 800 до 4500 метров. Первые промышленные поставки газа относятся к концу 80-х годов прошлого столетия, когда были найдены залежи природного газа вблизи города Санта-Крус (1976 год). Перспективными и наиболее крупными среди газовых и газоконденсатных месторождений считаются залежи Рио-Гранде, Пальмар и Тита, комментирует mingas.ru.