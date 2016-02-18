Кито, 19 февраля, 2016, 00:54 — ИА Регнум. В 2017 году в Эквадоре состоятся президентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент страны Рафаэль Корреа заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок, а планирует вместе с семьей поселиться в Западной Европе. В то же время растет число желающих принять участие в президентской гонке — 2017.

ecuavisa.com Ленин Хуртадо Ангуло

Так, Ленин Уртадо Ангуло, сын убитого 17 лет назад чернокожего лидера Хайме Уртадо Гонсалеса, объявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2017 года. Во время мероприятия в Гуаякиле, посвященного годовщине смерти его отца, Уртадо заявил, что планирует объединить различные левые движения, чтобы вернуть народу права, которые он потерял. Среди этих потерянных прав он назвал право на общественный протест, свободу выражения мнения и гарантии трудового права. Ленин Уртадо предложил снизить размер налога на добавленную стоимость (IVA) с 12% до 10% и пообещал улучшить ситуацию с соблюдением прав трудящихся, сообщает «Эквадор сегодня».

В настоящий момент правящая партия Эквадора определяется с кандидатом-преемником, сообщает La Radio del Sur. Оппозиция имеет уже несколько кандидатов в президенты страны. Один из них — бывший депутат эквадорского парламента, оппозиционер Абдала (Дай) Букарам — младший, сын экс-президента Эквадора.

Парламентские и президентские выборы состоятся в в Эквадоре в октябре 2017 года. 152 политические организации уже зарегистрировались для участия в выборной кампании, сообщило руководство Национального избирательного совета (CNE). Президент CNE Хуан Пабло Посо отметил, что в октябре 2016 года будет официально объявлено о выдвижении кандидатур от той или иной партии или движения.