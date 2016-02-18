Вашингтон, 19 февраля, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама подписал ранее принятый Конгрессом закон о введении новых санкций против КНДР в связи с новыми ядерными и комическими разработками Пхеньяна. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Белый дом.

ИА REGNUM

Новый закон «Усовершенствование санкций и политики в отношении Северной Кореи» предусматривается введение санкций в отношении физических и юридических лиц, оказывающих поддержку импорту в КНДР технологий, связанных с оружием массового поражения, а также нарушениями.

Как передавало ИА REGNUM, Пхеньян 7 февраля сообщил о запуске на орбиту спутника, однако США и их союзники рассматривают запуск ракеты как прикрытие для программы разработки баллистических ракет КНДР, которые могут использоваться для доставки ядерного оружия.

6 января центральное телевидение КНДР заявило об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Позднее Вашингтон, а затем и Москва выразили сомнение в том, что имело место испытание именно водородной бомбы, однако в конце января американские эксперты пришли к выводу, что КНДР всё-таки испытала водородную бомбу, но неудачно.