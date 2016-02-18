Нью-Йорк, США, 19 февраля, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 18 февраля предупредило о критической ситуации, с которой столкнулись Колумбия, Гаити и ряд других стран из-за погодного явления Эль-Ниньо в Центральной Америке и обратилось с призывом к международному сообществу об оказании помощи пострадавшим регионам. Отмечается, что страны, наиболее пострадавшие от Эль-Ниньо стали также жертвами холеры. Речь идет о Сальвадоре, Никарагуа, Гондурасе и Колумбии. А в Гаити три миллиона человек живет в условиях «пищевой незащищенности» и крайней нищеты, сообщает Terra.es.

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Дополнительной угрозой для региона стало распространение вируса Зика. В частности, на сегодняшний день, в Колумбии зарегистрировано более 5000 беременных женщин, пострадавших от вируса. К наиболее пострадавшим от вируса Зика странам Центральной Америки относятся Сальвадор, Гватемала и Гондурас, где «около 80 миллионов человек, живущих в бедности или нищете, а также высокие темпы насилия». Глава Управления по координации гуманитарных вопросов отметил, что бичом целого ряда стран Латинской Америки являются экологические катастрофы, сильные дожди и наводнения, сообщает EFE.

Руководство УКГВ ООН призвало страны удвоить усилия и пожертвования, чтобы помочь странам Центральной и Южной Америки.