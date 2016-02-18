Москва, 19 февраля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Полиция задержала человека, предположительно сообщившего о бомбе в здании администрации президента России. Как сообщает «Интерфакс» со сылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе досмотра у мужчины обнаружены при себе документы, свидетельствующие о том, что он страдает психическим заболеванием.

prokazan.ru Телефонный террорист.

Тем временем официальный представитель Федеральной службы охраны сообщил журналистам, что никакой эвакуации сотрудников из здания после сообщения о бомбе не проводилось.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 18 февраля неизвестные сообщили по телефону в правоохранительные органы о заложенных взрывных устройствах в здании аминистрации президента на Старой площади в Москве, в центральном офисе Сбербанка ну улице Вавилова, а также в ряде магазинов столицы, в том числе гипермаркетах «Ашан». Поступала информация об эвакуации в здании ГУМа.