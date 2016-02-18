Мехико, 19 февраля, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Руководство МВД Мексики уверено, что в сфере общественной безопасности страна «находится на правильном пути». Представленный МВД Мексики доклад на эту тему называется: «Прогресс в области политики безопасности». И в нем, в частности, сказано, что общий коэффициент преступности в расчете на 100 000 жителей, зарегистрированный в 2015 году, является самым низким с 1997 года. Отмечается также снижение количества умышленных убийств — в целом по стране на 22%. Сообщается также, что в регионах, которые имели высокие уровни насилия, убийства, связанные с организованной преступностью, они значительно снизились, передает Al Momento.

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Отмечается, что количество убийств на 100 000 жителей в Мексике ниже, чем в Гондурасе, Венесуэле, Сальвадоре, Гватемале, Колумбии, Пуэрто-Рико, Бразилии и Панаме. Фиксируется и снижение количества похищений (на 18%), случаев взяточничества и угона автотранспорта. Также заявляется о нейтрализации 99 122 организованных преступных групп, сообщает XEU.

Однако, с такими оценками согласны не все эксперты в области общественной безопасности. В настоящее время Мексика занимает первое место по похищениям людей, комментирует издание La Jornada.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Мексика возглавила список наименее мирных стран Центральной Америки и Карибского бассейна по версии международной неправительственной организацией Institute for Economics and Peace (Институт экономики и мира, ИЭМ0) со штаб-квартирой в Сиднее. Из всех стран Латинской Америки только Колумбия, согласно экспертам ИЭМ, оказалась опаснее, чем Мексика, передаёт Euronews.