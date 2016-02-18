Кировск, Мурманская область, 18 февраля, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В Мурманской области крупная лавина сошла на город Кировск. Обь этом сегодня, 18 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

delphi.lv Лавина

Сообщается, что крупная лавина сошла на город Кировск, расположенный в горах Хибины, недалеко от города Апатиты.

По данным очевидцев, крупная лавина сошла в результате противолавинного взрыва.

Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в городе есть повреждения. На место выехали бригады спасателей. Информация уточняется.