Вашингтон, 18 февраля, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама признал, что Вооруженные силы Российской Федерации — вторые по мощи в мире. Об этом американский президент заявил сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции в Калифорнии.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Результаты российской контртеррористической операции в Сирии заставили американского президента признать, что Российская армия может противостоять серьезным угрозам.

«Конечно, Вооружённые силы России — одни из сильнейших. И очевидно, что горстка повстанцев не может тягаться со снаряжением второй по мощи армии мира», — сказал Обама, комментируя развитие антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, ранее Обама называл Российскую Федерацию региональной державой, мощь который распространяется до её непосредственных границ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин тогда заявил, что Россия не собирается претендовать на роль сверхдержавы, потому что это «дорого и ни к чему». Но он подчеркнул, что высказывание Обамы о том, что Россия — региональная держава, является ошибочным, ведь непонятно тогда, к какому региону в этом случае следует отнести столь обширную страну, граничащую и с Европой, и с Азией, и с Северной Америкой.