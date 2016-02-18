Эр-Рияд, 18 февраля, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Саудовская Аравия отказалась сокращать уровень добычи нефти. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр в интервью AFP.

Флаг Саудовской Аравии

Глава саудовского МИД заявил, что заморозка уровня добычи нефти действительно может повлиять на мировые нефтяные цены, но Саудовская Аравия вовсе не собирается сокращать добычу.

«Если другие производители хотят ограничить или согласились на «заморозку», если говорить о дополнительной добыче, это может повлиять на рынок. Но Саудовская Аравия не готова сократить добычу», — сказал аль-Джубейр.

Напомним, 16 февраля, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января этого года, если другие производители черного золота присоединятся к такой инициативе.

Позже министр нефти Венесуэлы заявил, что к инициативе присоединяются Эквадор, Нигерия, Алжир и Оман. По данным агентства Blomberg, присоединиться согласен и Кувейт.

Затем стало известно, что инициативу поддерживают Иран и Объединенные Арабские Эмираты.