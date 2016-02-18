Санкт-Пельтен, Австрия, 18 февраля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Вчера из Австрии выслали одного турецкого имама, который финансировался из-за рубежа, пишет Deutsch-Türkische Nachrichten. Якуп А. Работал проповедником мечети в Гелсене (Нижняя Австрия).

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Причина депортации священника состояла в работодателе, пишет австрийская Kurier. Якуп работал в турецком исламском союзе. По этой причине его виза не может быть продлена.

Для большинства мечетей Австрии, которые входят Европейско-турецкий исламский союз (ATIB), «исламский закон» стал проблемой, пишет Kurier. Около 65 имамов были затронуты новым правовым актом. ATIB обжаловал закон в Конституционном суде.