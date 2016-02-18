Санкт-Петербург, 18 февраля, 2016, 20:11 — ИА Регнум.



Жан-Леон Жером. Серый кардинал. 1873

Петербургские власти продолжают удивлять бизнесменов, инвесторов и простых жителей довольно странной расстановкой сил. При решении острых городских проблем остается непонятным кто — «главный». С появлением осенью 2014 года в правительстве вице-губернатора Игоря Албина ситуация сильно поменялась. Из заезжего гастролера он превратился в этакого «серого кардинала», который все чаще берет «порулить» у Георгия Полтавченко. При чем последнее время похоже без разрешения, отбрасывая тем самым тень и ставя под сомнение авторитет руководителя.

Если спросить петербуржца к кому обратиться, когда течет крыша, рвутся трубы, не выехать из двора из-за снега, или ты просто хочешь построить стадион, то тебе в один голос ответят: «Так это ж к Албину!». И действительно, в руках этого вице-губернатора, казалось бы, слишком много всего. Читаем на сайте администрации города: Игорь Албин отвечает за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, инвестиционную политику, энергетику, транспорт и тарифное регулирование. Помимо этого он координирует развитие туризма, промышленную политику и инновации. Даже для бывшего министра регионального развития выглядит уж слишком. Но все бы ничего, если бы не несогласованность действий и раздрай в решении важных социально-экономических вопросов.

Городские СМИ пестрят «выездами» вице-губернатора Албина с проверками, публичными порками и раскаяниями виноватых. По данным «Медиалогии», именно он самый цитируемый политик в городе. Как тут не поверить в слухи о его желании в скором времени стать преемником нынешнего губернатора. И все бы ничего вот только воз «Зенит-Арены» и ныне там, количество аварий на тепловых сетях ужасает, а одно слово «капремонт» вызывает зуд. К сожалению, показными регулярными появлениями в проблемных точках строительной сферы и ЖКХ, диалогами с общественностью, вроде обманутых дольщиков и градозащитников, проблемы не решить.

За примером далеко ходить не нужно. Когда-то предлагавший петербуржцам взять в руки лопаты и самостоятельно чистить снег Албин теперь советует энергетикам заняться решением своих вопросов самостоятельно. Недавно ресурсоснабжающие компании обратились в администрацию с просьбой поддержать их в борьбе с неплатежами. Действительно, ситуация с теплоснабжением в Петербурге на грани серьезного кризиса — серия ЧС на городских ТЭЦ, бесконечные прорывы тепловых сетей. А вице-губернатор не хочет искать средства, выполняя прямые поручения Георгия Полтавченко, заявляя, что погашения долгов управляющих компаний, подконтрольных городу, не будет. Громкие заявления в разрез руководству, кажется, вошли у него в привычку. Тем временем, рост аварийности на объектах теплоснабжения растет пропорционально количеству популистских заявлений, подвергая риску прохождение следующего отопсезона. Постоянные требования увеличения инвестиционных программ в энергетике на фоне 12-миллиардного долга за тепло, выглядят как минимум неожиданно.

Тем временем, несмотря на постоянные скандалы в сфере ЖКХ, ужасное состояние дорожной инфраструктуры, упадок промышленности и, конечно, резиновый бюджет строительства «Зенит-Арены», серый кардинал петербургского правительства продолжает свой путь к успеху. Грамотно открещивается от проблем, действует в своих интересах и с радостью принимает поздравления с мифичными достижениями. А строители, дорожники, жилищники, потенциальные инвесторы продолжают метаться между головами «двуглавого орла» городской администрации, ввергая город в еще большую депрессию.