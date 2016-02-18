Москва, 18 февраля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Госдума намерена сделать бессрочной бесплатную приватизацию первого жилья для детей-сирот. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Мартин Шаккум. «В дальнейшем бессрочная приватизация будет сохранена для детей-сирот, получающих первое в жизни собственное жилье. Для этого будет принят отдельный закон», — заявил Шаккум.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Правительственный законопроект о продлении бесплатной приватизации на год — до 1 марта 2017 года Госдума обсудит в первом чтении на пленарном заседании 24 февраля.

Внесение законопроекта правительство обусловило ситуацией в Крыму, а также реализацией программ по переселению из ветхого и аварийного жилья.