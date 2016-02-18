Москва, 19 февраля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят уголовную ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Сейчас за уклонение от уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС), Фонд медицинского страхования (ФМС) и в Пенсионный фонд не предусмотрена уголовная ответственность, поскольку после отмены в 2010-м единого социального налога эти взносы перестали относиться к налоговым платежам. В этой связи предлагается внесение поправок в УК и УПК, которые предусматривают, что за уклонение от уплаты страховых взносов физлиц будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей либо лишать свободы на 1 год. За сокрытие средств и имущества, за счет которого должно производиться взыскание, поправки предусматривают штраф в размере до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до 7 лет.

В третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект, устанавливающий административную ответственность за организацию финансовых пирамид, а также за публичное распространение информации об их деятельности — максимальные штрафы за подобную деятельность могут составить до 1 млн рублей для юрлиц.

Во втором чтении Госдума рассмотрит поправки к закону о парламентском контроле, которые определяют порядок рассмотрения Госдумой государственных и национальных докладов правительства РФ по развитию отдельных отраслей. Законопроект предусматривает необходимость предоставления государственных и национальных докладов по таким сферам, как культура, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

Парламентарии также планируют обсудить ратификацию протокола о поправках к Марракешскому соглашению о ВТО. Документ направлен на упрощение процедур торговли, оптимизацию движения, выпуска и транзита товаров, ускорение и упрощение таможенных процедур, а также сокращение издержек торговли. Также Госдума планирует ратифицировать Женевскую Конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени. Конвенция предусматривает меры по обеспечению трудящихся, занятых неполное рабочее время, такими же правами и гарантиями, как и тех, кто занят полное рабочее время, в части оплаты труда, прекращения трудовых отношений, ежегодных оплачиваемых отпусков и социального обеспечения.

Депутаты также обсудят изменения в Налоговый кодекс — предлагаемая норма освобождает от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта граждан, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций и утратили паспорт. Сейчас размер такой пошлины составляет 1500 рублей. «В случаях пожара, наводнения, землетрясения пострадавшие нуждаются в поддержке, в том числе и в финансовой», — подчеркнул спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Также нижняя палата парламента обсудит изменения в закон об образовании, предусматривающие право льготного поступления в вузы для ветеранов боевых действий.