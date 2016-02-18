Пермь, 18 февраля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Прикамье в начале февраля стало известно, что беби-бокс в Добрянской больнице закрыт с осени по приказу краевого минздрава. Об этом сообщают активисты Родительского всероссийского сопротивления Пермского края.

Mike Quinn Колыбель

В фонде «Колыбель надежды» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что беби-бокс закрыт здесь по ошибке, минздрав подобных указаний не давал. Более того, вскоре в Перми появится новый беби-бокс.

Глава фонда Елена Котова, которая занимается установкой «окон жизни» по всей стране, пояснила, что бокс в Добрянке был закрыт по недоразумению — краевой минздрав подобных распоряжений не давал, а человек, временно исполнявший обязанности главврача, был введен в заблуждение активистами Родительского всероссийского сопротивления.

«Это была такая диверсия родительского сопротивления, они направили злобное письмо с требованием закрыть, и просто человек не сориентировался, он временно исполнял обязанности и решил перестраховаться, — сообщила Елена Котова. — На самом деле никаких распоряжений от министерства не было. Мы договорились, что сохраняем беби-бокс в Добрянке, в Березниках и открываем в Перми».

За время работы специального бокса в Перми в него положили пять младенцев. В Березниках и Добрянке беби-боксы пустовали.

Отметим, что до последнего времени в Пермском крае работали три беби-бокса: в Березниках, Добрянке и Перми. Сейчас действующим остался лишь один — в Березниках. Пермский беби-бокс, работавший при роддоме «Медлайф», закрылся в связи переносом в другое место. По словам Елены Котовой, этот вопрос долго согласовывался, устная договоренность с минздравом уже достигнута, в течение одного-двух месяцев он будет установлен.

Сегодня в России действуют активные противники беби-боксов, среди которых уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов и активисты Родительского всероссийского сопротивления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас беби-боксы установлены в Пермском, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Тюменской, Курской, Псковской, Свердловской областях, в Якутии и Санкт-Петербурге.