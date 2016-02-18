Великий Новгород, 18 февраля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Пожарно-спасательные подразделения Великого Новгорода к 18:30 локализовали пожар в центре города, на территории бывшего завода «Волна» на улице Большой Санкт-Петербургской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в 16:05 загорелось производственное здание площадью 2 тыс. кв метров.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области. 53.mchs.gov.ru Пожарные тушат горящее производственное здание в центре Великого Новгорода

По предварительным данным, в горящем строении располагался цех по проихзводству полиэтиленовой упаковки.

Спасатели совместно с полицией провели эвакуацию 80 жильцов 9-этажного общежития по улице Саши Устинова, расположенном недалеко от очага пожара. На месте работает передвижная лаборатория, которая проводит замеры уровня ПДК вредных веществ

На тушении пожара задействовано 16 единиц техники МЧС России, более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. «Соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности. Сил и средств достаточно, проводится дальнейшее тушение пожара», — сообщили в региональном управлении МЧС.