Минск, 18 февраля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Новые подходы в сфере макропрогнозирования, уточнения и корректировки прогнозных документов в меняющихся условиях обсуждены 18 февраля на расширенном заседании коллегии Минэкономики Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства.

economy.gov.by Министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский

Участники заседания рассмотрели итоги работы министерства в 2015 году и задачи на 2016 год. Участие в мероприятии приняли глава министерства Владимир Зиновский, руководители ряда министерств и госконцернов, а также председатель Совмина Андрей Кобяков.

Зиновский анонсировал трансформацию структуры Минэкономики и оптимизацию его функций. Он также указал на необходимость совершенствования системы управления экономикой для адаптации к быстро меняющимся условиям и выработки предложений по совершенствованию стиля и методов работы органов госуправления и Совмина в целом.

«Еще одна важнейшая задача — разработка и реализация конкретных мер для финансовой реструктуризации экономики, обеспечения эффективности и прибыльности работы предприятий, — проинформировало министерство. — Ключевыми приоритетами 2016 года и пятилетия в целом Владимир Зиновский назвал занятость (особо подчеркнув наличие здесь большого резерва в частной инициативе), экспорт и инвестиции».

Министерство продолжит работу по вопросам, связанным с интеграцией Белоруссии в Евразийском союзе, не оставит без внимания развитие инвестиционного сотрудничества с КНР. Минэкономики также будет работать над расширением взаимодействия с международными экономическими организациями (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк), сопровождением пилотных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства и координацией работы госорганов и местных исполнительных органов по разработке инфраструктурных проектов на основе ГЧП, выработкой предложений по улучшению инвестиционного климата, созданием привлекательной бизнес-среды и поддержке малого и среднего предпринимательства.

«В ходе коллегии был поднят вопрос о новых подходах в сфере макропрогнозирования, уточнения и корректировки прогнозных документов в меняющихся условиях, — сказано в сообщении. — По итогам работы коллегии утвержден отчет о работе министерства экономики в 2015 году, принято постановление коллегии по организации работы Минэкономики в 2016 году.

Как сообщает госинформагентство БелТА, Зиновский на коллегии обострил вопрос дебюрократизации. Он констатировал: в правительстве около 30 министерств и комитетов, а также 5 госконцернов. «Плюс Комитет госконтроля, Национальный банк, Национальная академия наук, Администрация президента, суды, прокуратура, НЦЗПИ, семь регионов. Для чего я это все говорю? Когда мы решаем проблему согласования того или иного документа, представляете, сколько эти документы идут по кругу. Приходится не то что месяцы, иной раз и до года их согласовывать. А надо принимать решения немедленно», — сказал министр.

Он констатировал также, что в процессе документооборота качество ответов и замечаний в 90% случаев сводится к лоббированию узковедомственных интересов. «Пересечение функций регулятора и собственника, низкий приоритет секторальных и межотраслевых вопросов — причина бумажного вала в документообороте. Это делает практически невозможным качественную отработку документов», — сказал Зиновский.

Как сообщало ИА REGNUM, третий год в Белоруссии длится кризис, сопровождающийся падением ВВП и доходов. При этом Александр Лукашенко, ещё до прошлого кризиса заявивший курс на «дебюрократизацию», не торопится радикально сокращать госрасходы, предпочитая наращивать госдолг.