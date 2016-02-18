Уфа, 18 февраля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Башкирии тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов Башкирии начнут меняться с июля 2016 года, рост составит более 30 рублей за кубический метр. Подобное повышение необходимо, так как существующие тарифы не позволяют развивать отрасль, заявил ИА REGNUM председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.

Несанкционированная свалка в Иглинском районе Башкирии

Рост тарифов продолжится и в дальнейшем. С 2017 года тариф возрастет на 51 рубль, в 2018 году стоимость увеличится на 61,71 рубля, в 2019 — на 78,13 рублей и в 2010 — на 80,8 рублей за кубометр.

На сегодняшний день услуга «за сбор и вывоз ТБО» или «за сбор и вывоз мусора» для жителей многоквартирных домов в большинстве случаев входит в состав другого платежа — «содержание и ремонт жилого помещения». В июле 2016 года из списка коммунальных услуг она переносится в жилищные и будет обозначена отдельной строкой. Плата за сбор и вывоз мусора для жильцов сейчас зависит от общей площади квартиры, цену, на которую «мусорит» квадратный метр площади, определяют управляющие компании.

В Уфе с каждого квадратного метра площади за вывоз мусора берется, в среднем, около 2 рублей. Собранные таким образом деньги получают компании, осуществляющие сбор и вывоз бытового мусора. Сегодня в среднем «мусорные» компании, в зависимости от районов, получают 56 рублей за вывоз кубометра мусора. Самый низкий тариф — 25,28 рублей за кубометр в Уфе, а самый высокий в Миякинском районе Башкирии — 421 рубль. Тариф зависит от количества кубометров, — чем больше вывозится мусора, тем ниже тариф. (Уфе ежегодно вывозится 2 млн 382 тысяч кубов, а в Миякинском районе всего 2 тысячи).

Предполагается, что с января 2017 года будет изменен порядок расчета платы за избавление от мусора — платить будут, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на одного человека, «мусорить» будут уже не квадратные метры жилплощади, а зарегистрированные на ней жильцы.

Предположительно, формирование таких тарифов обусловлено самостоятельной регулировкой деятельности регионов, связанной с ТБО.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов утверждает, что рост тарифов на вывоз мусора неизбежен: «Тарифы на вывоз мусора растут медленнее, чем тарифы на воду, газ, отопление, канализацию, электричество, хотя с каждым годом мусора выбрасывается все больше и больше, — отметил эколог. — В разных населенных пунктах Башкирии тарифы по отходам варьируются в пределах от 25 рублей до 200 рублей для физлиц ежемесячно».

При существующих тарифах, считает эколог, сортировка отходов является нерентабельной.

«Сегодня у муниципалитетов нет средств на приведение свалок в нормальное состояние и на внедрение технологий переработки отходов, — констатировал Веселов. — Мусорный бизнес является прибыльным, так как компании занимаются не утилизацией, предполагающей сортировку и переработку мусора, а банальным захоронением отходов».

Система управления в регионе процессом утилизации и переработки отходов производства и потребления обсуждалась накануне на заседании Комитета по промышленности, инновационного развития и предпринимательства Госсобрания Башкирии. По данным председателя Комитета Рашита Хайруллина, «в регионе на сегодняшний день перерабатывается всего 3% отходов».

Правительством Башкирии утверждена экологическая программа на 2014−2020 годы. Согласно документу, сейчас на территории региона скопилось более 1 млрд тонн твердого промышленного мусора. На сегодняшний день в республике существует 300 организаций, номинально занимающихся утилизацией, однако переработку части мусора осуществляют только 10% из них.