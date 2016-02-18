Москва, 18 февраля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую национальную сборную по хоккею. С мячом с убедительной победой на чемпионате мира. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

ErikaWittlieb Ворота

«В общем и целом, насколько я себе представляю, непростая была игра. А самое приятное, что после определенного перерыва, я помню был момент, когда наша сборная не могла несколько лет подряд, по-моему, завоевать, ну был период. Здесь вот уже четыре раза подряд — это, конечно, большой успех», — сказал Путин.

Президент отметил, что в России не так много крытых стадионов для хоккея с мячом по сравнению с другими европейскими странами. Он предложил министру спорта подумать о том, как на государственном уровне поддержать хоккей с мячом, который также называется «русский хоккей».

Кроме того, Путин подчеркнул, что проведение следующего чемпионата мира по русскому хоккею в Швеции является хорошим знаком, который говорит о расширении географии этого вида спорта.

Напомним, XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Ульяновской области с 1 по 14 февраля. Сборная России, одержав победу над командой Финляндии в финале чемпионата мира этого года, возглавила мировой рейтинг в четвертый раз подряд и в десятый раз за постсоветский период. Сборная СССР завоевывала титул мирового чемпиона 14 раз. Результат итоговой встречи чемпионата мира, проходившего в Ульяновске, составил 6:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к чемпионату мира в Ульяновской области возвели ледовый дворец, провели реконструкцию стадиона «Труд», где установили новое освещение, смонтировали новое табло. Также в соответствие с международными требованиями приведен стадион «Строитель» в Димитровграде. Кроме того, капитально отремонтирован стадион «Волга» в Ульяновске, который в дни проведения матчей чемпионата мира стал тренировочной базой для многих команд-участниц.