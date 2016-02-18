Москва, 18 февраля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Более 600 объектов культурного наследия отреставрировано в столице за 2011−2015 годы, заявил на пресс-конференции глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Stanislav Kozlovskiy Спасская башня Кремля во время реставрации

Он уточнил, что в 2015 году проведены реставрационные работы на 115 объектах. «55 отреставрированы за деньги частных инвесторов», — уточнил чиновник.

По словам Емельянова, объем частных инвестиций, предоставляемый на работы по реставрации, превысил затраты бюджета города. Кроме того, он добавил, что в 2016 году в центре города 20 объектов приобретут охранный статус.

Напомним, ранее Емельянов сообщил, что с 2016 года в Москве начнется реставрация 117 объектов. Всего в городе насчитывается 7497 объектов культурного наследия.