Калуга, 18 февраля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Сегодня, 18 февраля, ученица калужской средней общеобразовательной школы №23 Майя Якунина завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 5 километров свободным стилем на зимних юношеских Олимпийских играх в городе Лиллехаммер, Норвегия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Министерстве образования и науки Калужской области.

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Майя Якунина заняла первое место с результатом 12:58, обогнав основных конкурентов — представительниц Китая и Финляндии.

В юношеской Олимпиаде, которая стартовала 12 февраля в Норвегии, участвуют 72 российских спортсмена в возрасте от 15 до 18 лет, в том числе и 17-летняя Майя Якунина. Калужанка является многократной победительницей первенств страны и считается одной из самых сильных лыжниц России.

Всего в рамках зимних Олимпийских игр планируется разыграть 70 комплектов наград в 15 видах спорта.