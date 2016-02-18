Москва, 18 февраля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Близким родственникам предлагают запретить быть непосредственными начальниками или подчиненными своих родственников на госслужбе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, соответствующий законопроект внесла в Госдуму Тюменская областная дума.

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Действующее законодательство позволяет государственным и муниципальным служащим быть непосредственными начальниками либо подчиненными своих близких родственников. По мнению тюменских депутатов, такая ситуация создает коррупционные риски и риски конфликта интересов.

В связи с этим они предлагают принять норму, согласно которой родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей не могут занимать на государственной или муниципальной службе должности, связанные с отношениями непосредственной подчиненности и подконтрольности одного другому.

«В настоящее время без установления данного ограничения может сложиться ситуация, приводящая к необъективному исполнению гражданским или муниципальным служащим должностных обязанностей ввиду личной заинтересованности и, как следствие, к нарушению прав граждан и причинению вреда законным интересам общества, РФ, субъекта РФ, муниципального образования», — считают авторы законопроекта.