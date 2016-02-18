Ереван, 18 февраля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Руководством Евразийского банка развития (ЕАБР) одобрена концепция участия банка в финансировании строительства нового энергоблока Ереванской ТЭЦ с совмещенным парогазовым циклом электрической мощностью 234 МВт.

Armenpress Действующая Ереванская ТЭС

Планируется, что строительство электростанции будет выполнено на условиях «под ключ» одним из крупных европейских партнеров в течение 30 месяцев от даты заключения контракта, говорится в сообщении банка. «Особое значение проекту придает необходимость его реализации в сжатые сроки — окончание строительства нового энергоблока Ереванской ТЭЦ запланировано к 2018 году. Данный проект критично важен для энергетики Армении и призван заместить мощности Армянской АЭС, дающей порядка 40% электрогенерации в стране и останавливаемой на плановый ремонт в 2018—2020 гг. Планируется, что новый энергоблок будет поставлять электроэнергию в Иран и Грузию, укрепляя позиции Армении как энергетического форпоста ЕАЭС в регионе», — говорится в сообщении.

Данный проект будет носить интеграционный эффект: на электростанции будет использовано современное оборудование российского производства с высоким уровнем автоматизации управления. Планируется, что система управления электростанцией будет полностью автоматизированной, общий КПД электростанции составит не менее 50,5%.

Общий объем затрат на проект составляет $180 млн, большую часть из которых возьмет на себя ЕАБР. Средства будут выделяться несколькими траншами в период с 2016 по 2017 годы. Они будут предоставлены сроком до 10 лет.

Действующая Ереванская ТЭЦ — аналогичной мощности — включена в схему природный «газ в обмен на электричество», генерация с которой отправляется в Иран в обмен на природный газ из расчета 3 кВт/ч на 1 кубометр газа.

В настоящий момент ЕАБР также рассматривает проекты в области сельского хозяйства Армении, ориентированные на замещение выпадающих с рынка РФ подсанкционных продуктов питания. По состоянию на 29 декабря 2015 года инвестиции ЕАБР в Армению составили 1,4% от общего объема инвестиционного портфеля банка. Среди стратегически важных и системообразующих проектов ЕАБР в стране, такие как строительство автодорожного коридора «Север-Юг» (4 очередь), модернизация оросительных систем в Армении, финансирование которых проходит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.