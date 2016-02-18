Президент НКР выступил на заседании Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
Степанакерт, 18 февраля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. 18 февраля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял участие в заседании государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР, посвященном итогам работы в 2015 году.
Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу президента НКР.
С докладами выступили директор службы Артур Арутюнян, ответственные сотрудники подразделений структуры.
В своем выступлении президент отметил, что государственная служба по чрезвычайным ситуациям проделала большую и многоплановую работу, и на сегодня трудно представить какую-либо сферу жизнедеятельности республики, к которой ведомство не имело бы отношения.
Глава государства затронул ряд существующих в системе проблем, дал соответствующие поручения.
Бако Саакян отметил, что государство и впредь будет делать все возможное для решения стоящих перед ведомством задач, улучшения рабочих и социальных условий служащих.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР разрабатывает и осуществляет политику правительства республики в сфере гражданской обороны и обеспечения защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
Целями и задачами службы являются: осуществление единой государственной политики в сфере гражданской обороны и обеспечения защиты населения в чрезвычайных ситуациях; осуществление государственного пожарного контроля и проведение противопожарных мероприятий; организация и осуществление спасательных, аварийно-спасательных, срочных аварийно — восстановительных и пожарных работ; изучение явлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям; организация и осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий; организация экспертизы объектов, предметов, деятельности, являющихся возможной причиной создания чрезвычайных ситуаций и др.
Специальное подразделение службы участвует также в разминировании территории НКР и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, доставшихся в наследство от развязанной Азербайджаном войны.