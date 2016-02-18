Киев, 18 февраля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Фракция «Самопомощь» объявила о своем выходе из парламентской коалиции в Верховной раде, заявил на пресс-конференции глава фракции Олег Березюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Руководство партии «Самопомощь» постановило признать невозможным дальнейшее пребывание в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте и прекратить участие в парламентской коалиции», — сказал Березюк.

Накануне экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция «Батькивщина» выходит из правящей коалиции в Верховной раде, но при этом призывает воздержаться от «революционных действий» в стране.

После выхода «Батькивщины» и «Самопомощи» коалиция в парламенте фактически перестала существовать из-за отсутствия 226 голосов.

В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что сегодня пройдут консультации между «Блоком Петра Порошенко», «Народным фронтом» и «Радикальной партии» о создании новой парламентской коалиции.

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко также заявил о готовности присоединиться к новой коалиции.

«Мы готовы участвовать в формировании новой коалиции, в формировании нового правительства, способного вывести страну из кризиса. Вот моя рука всем, кто заботится о стране», — сказал Ляшко.

Напомним, по украинскому законодательству, если в парламенте в течение 30 дней не могут создать парламентскую коалицию, президент имеет право (но не обязан) объявить перевыборы парламента. «Самопомощь» и «Батькивщина» практически в полном составе поддержали отставку правительства Яценюка, однако в итоге голосов для нее собрать не удалось.