Киев, 18 февраля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 миллиарда долларов. Соответствующую информацию обнародовала 18 декабря государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

kp.ua Заробитчанин

Согласно данным ведомства, объем прямых иностранных инвестиций на конец прошлого года на 2,373 миллиарда долларов, или на 5,19%, ниже показателя на начало года, который составил 45,745 миллиарда долларов.

Статистическая служба подчеркивает, что снижение объема инвестиций за год обусловлено исключительно курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 5,024 миллиарда долларов — в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 891,3 миллиона долларов, при этом поступило 3,764 миллиарда долларов новых инвестиций.

Согласно официальной информации, инвестиции в течение 2015 года поступали из 134 стран мира. Основными инвесторами выступили Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия — на них приходится 83% общего объема инвестиций.

Большая часть инвестиций в объеме 13,280 миллиарда долларов — 30,6% от общего объема — приходится на украинскую промышленность.

Вместе с тем объем прямых инвестиций (акционерного капитала) с Украины в экономику стран мира на 31 декабря 2015 года составил 6,210 миллиарда долларов, однако при этом 93,7% приходится на Кипр.

В то же время в украинском правительстве прогнозируют в этом году увеличение прямых иностранных инвестиций. Правда, основным источником инвестиций станет приватизация государственных предприятий.

«Для правительства очень важно, чтобы украинская экономика заработала, и здесь необходимо, чтобы украинский парламент проголосовал окончательно за законодательство, которое позволяет проводить прозрачную и честную приватизацию, и это еще один путь того, каким образом привлекать иностранные инвестиции в страну. Я бы это назвал даже основным путем привлечения иностранных инвестиций в страну в 2016 году», — заявлял в конце января премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Правда, ранее украинский премьер уже прогнозировал приток иностранных инвестиций — в украинскую ГТС. Но этого так и не случилось.

При этом эксперты подчеркивают, что говорить о росте инвестиций в украинскую экономику пока не приходится. Большая часть вложений — это лишь деньги украинских олигархов, которые выводились в офшоры и потом возвращались в экономику под видом иностранных.

«Когда инвестор покупает активы на Украине, он покупает их в гривнах, и в пересчете в доллары это меньшие суммы. И тут нужно говорить скорее о том, что у нас фактически нет прямых иностранных инвестиций. Почти 80% их — это возврат капиталов наших ФПГ через офшоры. Прямых иностранных инвестиций — не больше 20% озвучиваемых сумм за все годы независимости. И это ключевая проблема», — рассказал в комментарии ИА REGNUM глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

При этом эксперты отмечают, что удерживает иностранных инвесторов от вложений в украинскую экономику не только ситуация в Донбассе, но и общая политическая турбулентность. В таких условиях судьба инвестиций становится абсолютно непредсказуемой.

«Нам нужно улучшать инвестиционный климат. Он включает несколько условий. Высокая прибыльность, безопасность ведения бизнеса и перспективность развития бизнеса — это главные условия для инвестирования. У нас пока выполняется только одно — высокая прибыльность. Практически во всех сферах на Украине можно достичь прибыльности выше, чем в странах ЕС. Но практически не выполняются остальные условия. Безопасность и перспективность. Наша судебная система такова, что в ней нельзя защищать свои права на основе закона. Круговая порука, которая вытягивает деньги через суды. Инвестору в таких условиях работать неудобно, это лишние финансовые затраты. И совсем не выполняется третье условие — перспективность развития. На Украине нельзя спрогнозировать деятельность правительства и Национального банка. Нет экономической стратегии развития государства, нет даже тактики на год-два. Если в государстве нельзя ничего прогнозировать, то никакая компания не может написать бизнес-план даже на год. А любой инвестор расписывает бизнес-план минимум на 10 лет. И когда они анализируют деятельности наших фискальных органов, таможенных, Нацбанка, они понимают, что нельзя прогнозировать даже на квартал. Каждый квартал вносятся изменения в законодательство. Нельзя написать бизнес-план — нет инвестиций», — сказал Новак.

Если же деньги и будут приходить в украинскую экономику, то не в промышленный сектор, а в сельское хозяйство и IT-сферу.

«У нас сейчас основной поток инвестиций в аграрный сектор. Он всегда привлекателен из-за урожайности нашего чернозема, дешевой рабочей силы и удобного положения в логистике. Основные инвестиции будут в аграрную сферу и в IT-сектор. Скоро IT-сектор обгонит химическую промышленность?» — сказал экономист.

С экспертом согласен и посол США Джеффри Пайетт. Во время Украинского форума по обороне и безопасности дипломат отметил, что американские компании готовы вкладывать деньги даже в украинский оборонный сектор. Но лишь при одном условии — если будет уменьшен уровень коррупции.

«Эти компании могут принести на Украину лучшие мировые технологии. Но они хотят видеть, что правительство идет путем реформ, вы соблюдаете взятые на себя обязательства. Они также хотят видеть, что в этой сфере могут быть лишь бизнес-риски, а не риски непрогнозируемой среды. Война с коррупцией — это критический элемент победы в развернутой Кремлем войне. Это — очевидно», — сказал Пайетт.

Пока же вместо прямых инвестиций украинскую экономику спасают переводы «заробитчан».

«Трудовые мигранты являются крупнейшим инвестором в экономику Украины. Как показывают результаты исследования, частные денежные трансферты украинских трудовых мигрантов на Украине составляют больший процент ВВП, чем прямые иностранные инвестиции и официальная помощь в целях развития, вместе взятые», — заявил ранее глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) Манфред Профази.