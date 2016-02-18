Калуга, 18 февраля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Сегодня, 18 февраля в Калуге состоялось первое в 2016 году заседание сессии областного парламента. Было рассмотрено порядка 30 вопросов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления аппарата Законодательного собрания Калужской области Жанна Машлакова, в частности, депутаты внесли изменения в региональный закон об обороте алкогольной продукции в связи с изменением федерального законодательства.

Фото пресс-службы калужского областного парламента

Нововведение обусловлено тем, что с 1 января 2016 года все магазины, предприятия, а также индивидуальные предприниматели, торгующие алкоголем, подключаются к единой государственной автоматизированной системе учета объема производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС). Через эту систему они подтверждают факт закупки алкоголя, включая пивные напитки. Кроме того, с 1 июля этого года организации, торгующие алкогольной продукцией в розницу, будут обязаны сообщать в ЕГАИС о каждом факте продажи спиртного потребителям. При этом населенные пункты с численностью населения менее 3 тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет», освобождаются от необходимости фиксировать розничную продажу алкоголя. Для них вводится в обязанность ведение журнала учета продажи алкогольной продукции.

Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания области Николай Любимов отметил: «Этот закон связан с тем, что нам нужно и дальше наводить порядок на рынке торговли алкогольной продукцией. Это делается для того, чтобы не было контрафакта, и чтобы продавец отчитывался перед налоговой службой за каждую проданную единицу товара. ЕГАИС отчасти поможет упорядочить этот вопрос, но окончательно проблема пока не снимается». Спикер областного парламента также рассказал о планах работы по регулированию рынка торговли алкоголем в регионе.

«Оформляются в законодательную инициативу предложения в части запрета на торговлю алкоголем на первых этажах жилых домов. Мы их сейчас аккумулируем, потом обсудим с людьми и в итоге примем те меры, которые действительно необходимы. Недопустимо, что когда под видом экспресс-баров ведется элементарный сбыт спиртных напитков в часы, запрета на торговлю алкоголем в магазинах (после 22:00)», — подчеркнул Николай Любимов.

Кроме того, на заседании утвержден персональный состав новых постоянных комиссий областного парламента: по жилищно-коммунальному хозяйству и по молодежной политике. Комментируя инициативу о создании комиссии по ЖКХ, Николай Любимов подчеркнул: «Областной парламент не первый год активно занимается проблемами этой сферы. К примеру, мы уже направляли наши предложения в правительство РФ по оплате за общедомовые нужды. ЖКХ на втором месте в рейтинге проблем, озвученных населением. Вновь созданная комиссия займется их решением».

Депутаты также приняли ряд документов социальной направленности.