Москва, 18 февраля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Комментируя предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в сторону правительства РФ увеличить цены на более чем 300 наименований дешевых лекарственных средств, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров заявил:

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«ФАС должна подсчитывать не себестоимость, не рентабельность продажи через аптечные сети, а обратить внимание на угрозу монополизации рынка».

Кроме того, эксперт убежден, что государственным органам следует заботиться о населении, а не возлагать на него еще большие денежные траты:

«Если ФАС исполняет свои прямые обязанности и видит, что из-за ситуации на рынке существует угроза пониженной рентабельности продажи дешевых лекарств, то она, как, я надеюсь, служащая своему народу ФАС, первым делом, должна предлагать правительству РФ, своим однопартийным либералам, возлагать проблемы управления рынка не народ, а на правительство. ФАС должна предлагать правительству программу субсидирования производства».

Эксперт указал на то, что представители вышеупомянутых органов «уже давно и далеко оторвались от жизни большинства».

«Они должны не грабить народ, а думать, как улучшить работу собственного правительства. Если рынок лекарств против бедных, то на стороне бедных должно быть правительство», — подытожил главный редактор.

Напомним, ФАС направила письмо в правительство РФ с предложением увеличить цены на более чем 300 наименований дешёвых лекарственных средств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По мнению ведомства, производство ряда лекарств из списка жизненно важных (ЖНВЛП) может быть прекращено, поскольку оно становится нерентабельным. Отечественные производители уже сняли с производства 197 наименований лекарственных средств, стоимость которых менее 50 рублей. Чтобы на прилавках не остались препараты, стоимость которых в 4 раза дороже нерентабельных аналогов, предлагается увеличить стоимость лекарств.