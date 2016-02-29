«Оскар» за лучшую музыку получил композитор Эннио Морриконе
Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Премию «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму» получает итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший саундтрек к криминальному вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка». Номинация была объявлена только что, во время прямой трансляции церемонии награждения из театра Долби в Лос-Анджелесе.
87-летний Морриконе стал самым старшим композитором, номинированным на «Оскар».
Сегодня он один из самых знаменитых композиторов современности и один из наиболее известных в мире композиторов кино. Число фильмов, к которым Эннио Морриконе написал музыку, близится к пятистам. За свою долгую и плодовитую карьеру он работал с режиссёрами Италии, Испании, Франции, Германии, России и США, был шесть раз номинирован на «Оскар», имеет отдельный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Среди самых известных его композиций — музыка к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Легенда о пианисте», а также к телесериалу «Спрут».
Среди претендентов на «Оскар-2016» в номинации «Лучшая музыка к фильму» были представлены:
- саундтрек Томаса Ньюмана к фильму «Шпионский мост»;
- саундтрек Картера Бёруэлла к фильму «Кэрол»;
- саундтрек Эннио Морриконе к фильму «Омерзительная восьмёрка»;
- саундтрек Йохана Йоханнссона к фильму «Убийца»;
- саундтрек Джона Уильямса к фильму «Звёздные войны: Пробуждение силы».