Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Премию «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму» получает итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший саундтрек к криминальному вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка». Номинация была объявлена только что, во время прямой трансляции церемонии награждения из театра Долби в Лос-Анджелесе.

glagol.su Эннио Морриконе

87-летний Морриконе стал самым старшим композитором, номинированным на «Оскар».

Сегодня он один из самых знаменитых композиторов современности и один из наиболее известных в мире композиторов кино. Число фильмов, к которым Эннио Морриконе написал музыку, близится к пятистам. За свою долгую и плодовитую карьеру он работал с режиссёрами Италии, Испании, Франции, Германии, России и США, был шесть раз номинирован на «Оскар», имеет отдельный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Среди самых известных его композиций — музыка к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Легенда о пианисте», а также к телесериалу «Спрут».

Среди претендентов на «Оскар-2016» в номинации «Лучшая музыка к фильму» были представлены: