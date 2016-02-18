Заринск, Алтайский край, 18 февраля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Не успели следственные органы завершить расследование уголовного дела по факту гибели от болевого шока пациента, которого не хотели принимать без полиса, как в горбольнице Заринска произошел новый инцидент. Персонал этого медучреждения второй раз за полгода проверяют на наличие признаков ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Редакции ИА REGNUM удалось выяснить обстоятельства, которые предшествовали смерти 27-летнего мужчины в палате интенсивной терапии 6 февраля 2016 года. Речь идет о жителе Новокузнецка, которому не хватило места в реанимационном отделении горбольницы Заринска.

Личный архив семьи погибшего Житель Новокузнецка, скончавшийся в горбольнице Заринска

Напомним, ранее об этой смерти сообщил штатный реаниматолог Валерий Рубанов.

«Отделение реанимации рассчитано на 6 коек, и в тот момент, когда пациента из наркодиспансера потребовалось туда поместить, все они были заняты. То, что позволяли условия, больному делали в палате интенсивной терапии горбольницы. Но ведь там нет необходимой в таких случаях аппаратуры», — пояснял ранее в интервью ИА REGNUM Валерий Рубанов.

«Неудобным пациентом» житель соседней, Кемеровской области Александр Ж. стал сразу же после обращения в наркологический диспансер Заринска. Подробности трагедии ИА REGNUM сообщила его вдова — Ирина (Фамилия и координаты есть в редакции).

«Мой муж никогда запойным не был. Хорошо зарабатывал. Его стараниями мы взяли в ипотеку квартиру. Заработка хватило также на машину. Дачу купили. Саша мечтал обустроить ее для детей — их у нас двое. В Заринск поехали к родственникам — погостить и отметить мой день рождения. Перед этой поездкой — 1 февраля — мужу пришлось много работать и он при прибытию решил расслабиться. Ну, а как мужики отдыхают? Домашнее застолье, выпивка. 4 февраля недомогание почувствовал и температура поднялась. А мне 6 февраля в Новокузнецке на работу нужно было выходить, Саше — за руль, домой ехать. Решили, что проблему нужно решить в наркодиспансере», — рассказала Ирина.

Редакция ИА REGNUM выяснила, что за трое последующих суток, с того момента, как пациент обратился в наркодиспансер с алкогольной интоксикацией, он дважды побывал в горбольнице Заринска. Первый раз — 5 февраля — его привезли туда, чтобы исследовать травму головы, полученную Александром Ж. при «пьяном» падении. Вместе с диагностикой к больному применили «сковывающую терапию»: ставили капельницы привязанному за руки и за ноги. Причем, медики проигнорировали заявление матери Александра — Марины — о том, что у ее сына существует боязнь обездвиживания. Работая трактористом на опасном производстве, Александр оказался полностью засыпанным породой.

«Он руками камни разгребал, еле живым из этого завала выбрался — ни одного ногтя на руках не было», — пояснила ИА REGNUM мама Александра. По ее словам, в отделении травматологии горбольницы Заринска ее сын был очень напуган связыванием, кричал, просил чтобы освободили, но его состояние, вероятно, сочли алкогольным психозом. «А когда я врачей умоляла отвязать, уже мне пригрозили: «Сейчас и вас к нему привяжем, чтоб не выступали тут», — поделилась пережитым Марина.

Сутки, 5 февраля, в которые Александр находился в травматологии, она провела рядом с сыном.

«Это была маленькая темная палата на две койки. Находиться в ней связанным сын очень боялся. Я, как могла, его утешала, но думала, что врачам виднее — раз привязали. Но когда увидела, что у Саши от креплений синяки на руках и ногах появились, — отвязала его сама. Вопреки опасениям медиков, которые ранее заявляли, мол, если мы его развяжем, он из окна выпрыгнет, сын успокоился. Так и пришлось мне ночь возле него коротать. Я же не думала, чем все обернется. Поехала в больницу в одной легкой кофте. А там в палате очень холодно. Выходила, просила хотя бы простынь — на себя накинуть — ничего не дали. Саше полегчало, но он постоянно говорил «У меня в груди все горит» и пить просил. Все время держалась высокая температура. Хотела напоить его сладким чаем — хоть полкружки — но тоже получила отказ. На утро доктора сказали, что мол «не наш пациент» — везите обратно в наркодиспансер. Мы и повезли», — вспоминает Марина. По ее словам, это был последний день, когда она видела сына живым.

А жена — Ирина 5 февраля последний раз разговаривала с мужем по телефону.

«Он извинился, говорит: «Прости, любимая, что такой день рождения у тебя получился». Я ему в ответ — «ничего страшного, лишь бы ты не болел». Саша сказал, что поедет сейчас в наркодиспансер, — в травматологии у него ничего не нашли», — поделилась с ИА REGNUM вдова погибшего пациента. Ирина говорит, что все дальнейшие попытки связаться с мужем были безуспешны: телефон Александра не отвечал.

«Родственники дозвонились врачам наркодиспансера. И те пояснили: утром 6 февраля с вашим мужем произошло ЧП и его по «скорой» отправили в горбольницу Заринска. Стали звонить туда. В горбольнице пояснили, что мужа действительно привезли к ним, но в реанимации, извините, сейчас мест нет. «Вы что, хотите, чтобы какого-то другого человека от аппаратов отключили, а вашего мужа на его место положили?», — заявили моей свекрови.

Испугало меня и то, что Сашу опять привязали к кровати. Сказали, что сделать это пришлось, так как пациент не хочет принимать лечение. Попросила дать ему трубку — не дали», — рассказала вдова.

Странности, по ее словам, выяснились и после смерти ее мужа. «В заключении о смерти и истории болезни, которые с немалой волокитой выдали на руки родственникам, сказано об алкогольной интоксикации. А после вскрытия выяснилось, что у него дыхательная недостаточность и не уточненная пневмония», — пояснила Ирина. Она подтвердила, что в Заринск муж поехал уже будучи простывшим и за все дни, проведенное в больницах на Алтае, неоднократно жаловался на боль и жжение в груди.

«Доктора не знали что в документах для морга написать. Получить их нам удалось только «с боем» и в обед, а не утром, когда должны были отдать», — рассказала Ирина.

«Остается непонятной причина смерти: или это острая алкогольная интоксикация, или пневмония, но тактика ведения и лечение этих патологических состояний абсолютно разные» — прокомментировал изложенное бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 января по 12 февраля в наркодиспансере Заринска скончались трое пациентов. СУ СК РФ по Алтайскому краю в настоящее время проводит проверку, по результатам которой действиям медперсонала будет дана правовая оценка.