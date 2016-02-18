Москва, 18 февраля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Списанные столичными библиотеками книги планируют раздать москвичам, сообщила 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM директор Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Мария Рогачева.

skr.su Книги в библиотеке

«5 миллионов — это условное, предполагаемое количество. На данный момент мы уже собрали в библиотеках более 337 тысяч наименований книг, которые планируются к списанию, и этот список будет расти. Говорить о том, дойдет ли он до 5 миллионов, пока преждевременно. Планово мы считаем, что получится именно такая цифра», — заявила Рогачева.

По ее словам, работа по анализу книжного фонда будет вестись в течение года. «Мы задали такие параметры, чтобы можно было посмотреть все необходимые данные: когда книгу брали в последний раз, что это за книга, к какой области она относится и так далее. Только после того, как мы проанализируем готовые списки, будут приняты определенные решения», — пояснила директор МГБЦ.

Проводимый анализ библиотечного фонда на предмет невостребованных книг, интерес к которым читатели не проявляли уже более пяти лет, должен быть тщательным, считает глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов («Единая Россия»). «В библиотеках реально много книг, которые не пользуются спросом, они просто там находятся. Отмечу, что одинаковых книг очень много даже в соседних библиотеках, которые просто стоят на полках. Конечно, это вопрос индивидуальный, и я уверен, что библиотекари в этом случае наверняка примут правильное решение — какие книги они могут освободить у себя. А то, что многим людям нужны для работы какие-то книги, и то, что какие-то они бы хотели получить — это замечательно. Потому что если людям они нужны, то я считаю, что это хорошее предложение», — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат. Получается, что людям книги нужны, а библиотекарям, работающим для людей, нет…

Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данную инициативу директор проекта «Фаланстер» Борис Куприянов, прежде всего, необходимо модернизировать библиотеки города. «Конечно, какие-то книги надо списывать. Некоторые становятся ветхими, некоторые теряют актуальность, — отметил он. — Но это очень тонкая, тяжелая и длительная работа, которую должны проводить специалисты. Потому что если ее будут проводить не специалисты, то они раздадут те книжки, которые им не нравятся».

По мнению эксперта, освободить место в городских библиотеках города можно путем объединения книжного фонда абонемента и читального зала. «Если это сделать, как это сделано во всем мире, тогда сразу система библиотек сократится в два раза. Потому что человек, который ходит в библиотеку, — он превращается в «двуху». Он открывает дверь библиотеки и раздваивается. Там есть и читальный зал, и библиотека, а если там еще есть какое-то количество залов, то он расстраивается, расчетверяется и так далее. Если вы обратили внимание, то по всем отчетностям посещения у нас практически во всех библиотеках посещение всегда четное. Поэтому, чтобы освободить место в библиотеках, надо, прежде всего, изменить логику работы библиотеки, а этим как раз заниматься никто не хочет», — отметил Куприянов.

Напомним, ранее руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский сообщил, что ведомством будет проведен анализ библиотечного фонда на предмет невостребованных книг. Он уточнил, что данный анализ коснется книг, изданных после 1970 года. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе проводится работа по усовершенствованию библиотечной системы на основе предложений жителей.

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